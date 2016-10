RTL II 01:00 bis 01:45 Mysteryserie The Walking Dead Tod, überall Tod USA 2013 2016-10-25 03:45 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Ein Unbekannter füttert nachts am Zaun Beißer mit Ratten, was diese in Scharen anlockt. Die Gruppe kann den Zaun nur mit Mühe und Not und unter großen Opfern aufrechterhalten. Währenddessen bahnt sich auch im Inneren des Gefängnisses eine Katastrophe an... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Lauren Cohan (Maggie Greene) Danai Gurira (Michonne) Steven Yeun (Glenn Rhee) Norman Reedus (Daryl Dixon) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Guy Ferland Drehbuch: Frank Darabont, Robert Kirkman Kamera: Michael Satrazemis Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16