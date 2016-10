RTL II 23:15 bis 00:10 Mysteryserie The Walking Dead Stirb und töte USA 2013 2016-10-25 02:25 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Der Governor gesteht Milton seine wahren Pläne. Dann bringt er ihn in die Folterkammer, in der sich Andrea befindet, und verlangt von ihm, sie zu töten. Milton weigert sich und der Governor sticht ihn nieder. Er lässt Andrea mit dem sterbenden Mann allein, der sich bald in einen Beißer verwandeln wird... Dann marschiert er mit seiner Armee zum Gefängnis. Kurz bevor er seine Rachgelüste befriedigen kann, gerät er mit seinen Männern allerdings in einen Hinterhalt. Rick und seine Leute nutzen die dadurch gewonnene Zeit, um nach Woodbury zu gelangen und Andrea zu befreien... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Laurie Holden (Andrea) Lauren Cohan (Maggie Greene) David Morrissey (The Governor) Danai Gurira (Michonne) Steven Yeun (Glenn Rhee) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: Glen Mazzara Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 18

