RTL II 19:00 bis 20:00 Dokusoap Berlin - Tag & Nacht D 2016 2016-10-26 14:00 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Basti kehrt niedergeschlagen zu Paula zurück. Sie schwört, dass sie nicht mit David geschlafen hat und dessen Brief eine Lüge war. Krätze ist euphorisch, als ihm im Traum der ideale Name für das Kind erscheint: Hertha - wie Hertha BSC! Doch Miri findet den Namen schwachsinnig und hat vor lauter Daniel-Kummer keinen Kopf für die Namenssuche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Lutz Schweigel (Joe Möller), Patrick Günther (Marcel Nowak), Falko Ochsenknecht (Ole Peters), Marcel Maurice Neue (Karsten ?Krätze? Rätze), Katrin Hamann (Peggy Heidmann), Frank Winter (Piet Berger), Fernando Jose della Vega (Fabrizio Valenta), Anne Wünsc Originaltitel: Berlin - Tag & Nacht