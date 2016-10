tagesschau24 22:00 bis 22:47 Magazin Marktcheck Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin Mikroplastik - Wenn die Creme zum Risiko wird / Dreiste Diebe - Einbruch während Beerdigung / MC-Reporter - Zahlungsaufforderung ohne Grund? / Kohl - Kluger Kopf für schlaue Esser / Bluthochdruck - Die verkannte Gefahr D 2016 Stereo 16:9 Merken * Mikroplastik - Wenn die Creme zum Risiko wird Cremes, Duschgels und Shampoos sind voller Mikroplastikteile, die verheerende Folgen für die Umwelt haben. Sie werden ins Meer gespült, landen im Körper von Fischen und über die Nahrungskette wieder im Menschen. Manche Hersteller haben sich vor einigen Jahren freiwillig bereit erklärt, auf die gefährlichen Partikel zu verzichten. Der Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (Bund) und Codecheck haben mehr als 100.000 Kosmetikartikel untersucht. "Marktcheck" stellt die Ergebnisse der Studie vorab vor. * Dreiste Diebe - Einbruch während Beerdigung In einer Situation, die für jede Familie belastend ist, schlagen hinterhältige Verbrecher zu. Während einer Beerdigung können sich Diebe sicher sein, dass niemand zuhause ist. Thomas F. aus Freiburg war auf der Trauerfeier seines Vaters, als Einbrecher sein Elternhaus ausraubten. Sie stahlen Geld, Schmuck und sogar sein Auto. Thomas F. ist kein Einzelfall. Wie dreist Einbrecher den Trauerfall von Familien ausnutzen, zeigt "Marktcheck". * MC-Reporter - Zahlungsaufforderung ohne Grund? Aus dem Nichts heraus und ohne Begründung verlangen Inkassounternehmen schwindelerregende Summen von Verbrauchern. Für die Betroffenen sind die Forderungen nicht nachvollziehbar. Doch mit immer neuen Schreiben werden sie unter Druck gesetzt. Eine "Marktcheck"-Zuschauerin erreichten Forderungen von mehr als 3.000 Euro. Mit einem angeblichen Schuldanerkenntnis wurde sie zusätzlich verunsichert. "Marktcheck"- Reporter Axel Sonneborn hakt nach. * Kohl - Kluger Kopf für schlaue Esser Kohl - oder Kraut, wie es im Süddeutschen heißt - gibt es in allen Farben. Die Kohlsorten sind vitaminreich, kalorienarm und schmackhaft. "Marktcheck" stellt verschiedene Kohlsorten vor. Die Auswahl reicht vom regionalen Filderkraut bis zum Grünkohl, der in den USA derzeit einen großen Hype erlebt. Eine Ernährungsexpertin erklärt, warum Kohl so gesund ist und wie er jenseits des klassischen Sauerkrauts zubereitet werden kann. * Bluthochdruck - Die verkannte Gefahr Jeder dritte Erwachsene leidet unter Bluthochdruck. Manch einer bemerkt die Krankheit zunächst nicht. Das kann ernste Folgen nach sich ziehen. Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann erklärt, wann es Zeit ist, zu handeln und wie man sich vor zu hohem Blutdruck schützen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hendrike Brenninkmeyer Originaltitel: Marktcheck