sixx 22:10 bis 23:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Schuldgefühle USA 2008 2016-10-25 01:55 16:9 HDTV Merken Ein Truckfahrer hat einem Jungen das Leben gerettet, doch er ist seitdem spurlos verschwunden. Handelt es sich um einen Zufall, oder besteht ein Zusammenhang zwischen den Ereignissen? Die Spezialisten des FBI suchen nach dem vermissten Mann. Jacks Geisteszustand wird von einem Psychiater untersucht In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Jason Brooks (Connor Banes) Originaltitel: Without a Trace Regie: John Polson Drehbuch: Byron Balasco Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6