sixx 20:15 bis 21:10 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Ein schöner Tod USA 2007 2016-10-25 00:35 16:9 Merken Die Gerichtsmedizin untersucht alle Todesfälle, die während der Dienstzeit eines Krankenpflegers aufgetreten sind, nachdem er sich mehrmals der Euthanasie schuldig gemacht hat. Lilly Rush stößt auf Jay Drattons Akte, der an einer Überdosis Morphium gestorben ist, nachdem ein Gehirntumor diagnostiziert wurde In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Anthony Starke (Jay Dratton) Meredith Baxter (Ellen Rush) Originaltitel: Cold Case Regie: Paris Barclay Drehbuch: Gavin Harris Kamera: Donald Thorin jr. Musik: Michael A. Levine