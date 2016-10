RTL 01:20 bis 02:15 Krimiserie CSI: Vegas Ein Feind mit wechselwarmen Freunden CDN, USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken John Nolan, Leiter des Kriminallabors in San Diego, ist wegen einer Hochzeit in Las Vegas, als seine beiden Töchter, Lexi und Cara, entführt werden. Er bittet Nick, auf den er große Stücke hält, um Hilfe. Die beiden Mädchen wurden zuletzt in einer Mall gesehen, in der Begleitung von Lexi's Freund Axel und dessen Kumpel Pete, den die Polizei kurz darauf mit aufgeschlitzter Kehle in einer öffentlichen Toilette findet. Den Ermittlern gelingt es, die Telefone der beiden Mädchen außerhalb von Las Vegas an einem Straßenrand zu orten. Lexi hat es geschafft, ein Handy-Video im Wagen des Entführers zu machen, doch der Täter selbst ist darauf nicht zu erkennen. Kurz darauf machen Polizisten eine grausame Entdeckung: Sie finden die Leiche von Lexi in einem Müllcontainer, wo der Mörder sie ablegte, nachdem er ihr den Schädel zerschmettert hatte. Über einen Skorpionbiss an Lexi's Schulter und das Video von ihrem Handy, können Greg und Morgan einen möglichen Täter identifizieren: Kieran Clark, ein Insekten- und Reptilien-Sammler. Neben allerlei Getier, befindet sich in seiner abgelegenen Lagerhalle ein 'Schrein', der einem Mädchen gewidmet ist, das Cara zum Verwechseln ähnlich sieht. Gelingt es den Ermittlern Cara rechtzeitig zu finden, um ihren Tod zu verhindern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) Elisabeth Shue (Julie Finlay) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Alrick Riley Drehbuch: Melissa R. Byer, Treena Hancock Kamera: Crescenzo G.P. Notarile Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 16