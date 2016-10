RTL 22:15 bis 23:10 Serien Shades of Blue Das falsche Gesicht muss verstecken, was das falsche Herz doch weiß USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Harlee bekommt vom FBI noch einen kurzen Fristaufschub, um belastendes Material gegen Wozniak aufzutreiben. Unterdessen ist Wozniak immer mehr davon überzeugt, dass Harlee die Verräterin sein muss. Als er bemerkt, dass er vom FBI überwacht wird, ist er bereit, bis zum Äußersten zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Drea de Matteo (Tess Nazario) Warren Kole (Robert Stahl) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Originaltitel: Shades of Blue Regie: Dan Lerner Drehbuch: Mike Daniels, Wolfe Coleman Kamera: Stefan Czapsky