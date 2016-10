RTL 20:15 bis 21:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Vertrauen, Verrat und fertig für immer USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Leiche der jungen Enthüllungs-Journalistin Vivian Prince wird gefunden. Laut ihres Herausgebers war sie damit beschäftigt, hochbrisantes Material über die NSA zu sammeln. Mit Hilfe eines Insiders hatte sie über Jahre an der Geschichte recherchiert. Da Mitarbeiter der NSA bereits beim Jeffersonian und dem FBI vorstellig werden, bevor etwas vom Tod der Journalistin an die Öffentlichkeit gedrungen ist, liegt der Verdacht nahe, dass die Geheimbehörde dafür gesorgt hat, dass Vivian Prince die Geheimdokumente nicht veröffentlichen kann. Obwohl der Mord höchst professionell ausgeübt wurde, fragt man sich, ob die NSA nicht doch noch professioneller vorgegangen wäre. Offensichtlich hatten auch noch andere Menschen ein Interesse daran, dass Vivian Prince nicht weiter in der Öffentlichkeit steht. Kate Kolfax, eine junge Journalistin, wartet schon seit geraumer Zeit darauf, die Kolumne auf der Titelseite von Vivian zu übernehmen. Doch auch Vivians Ex-Mann Sal kommt als möglicher Täter in Betracht. Nach der Scheidung war er von Vivians Unterhaltszahlungen abhängig, die sie offensichtlich urplötzlich eingestellt hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Dr. Temperance "Bones" Brennan) David Boreanaz (Special Agent Seeley Booth) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Dr. Camille Saroyan) T.J. Thyne (Dr. Jack Hodgins) John Boyd (FBI Special Agent James Aubrey) Ignacio Serricchio (Rodolfo Fuentes) Originaltitel: Bones Regie: Anne Renton Drehbuch: Jon Cowan Kamera: Robert Reed Altman Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth, Julia Newmann Altersempfehlung: ab 12