Hessen 03:20 bis 04:05 Dokumentation Deutschlands schönste Seiten Mecklenburg, Thüringen und der Schwarzwald D 2015 Das "Land der tausend Seen" wird die Urlaubsregion Mecklenburgische Seenplatte auch genannt. Müritz, der größte See, hat seinen Namen aus dem Slawischen, und das bedeutet "kleines Meer". Ein besonderes Erlebnis ist die Fahrt auf einem Hausboot durch die Wasserstraßen der Seenplatte. Nördlich der Müritz, in der "Mecklenburgischen Schweiz", kann man dann zur Abwechslung in traumhaften ehemaligen Adelssitzen übernachten. Auch Thüringen wartet mit touristischen Superlativen auf: In Weimar etwa wird auf Goethes Spuren gewandelt, und in der Landeshauptstadt Erfurt ist die hervorragend erhaltene Altstadt mit ihren Cafés, Biergärten, Restaurants und Museen eine Entdeckungsreise wert. Doch auch die Natur Thüringens hat ihre Reize: So ist der Rennsteig der längste und meistbewanderte Höhenweg in Deutschland. Für seine Wanderrouten ist natürlich auch der Schwarzwald berühmt. Aber ebenso attraktiv ist seine außergewöhnliche Anzahl von Sterneköchen: In und um Baiersbronn im nördlichen Schwarzwald finden Genießer eine große Auswahl wahrer Gourmettempel. So lohnt sich ein Ausflug in das Tonbachtal, wo die berühmte "Traube Tonbach" zu finden ist, in deren Restaurant der Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt köstlichste Menüs kreiert. Man kann aber auch auf den Spuren eines Schriftstellers nach Schwarzenberg wandern, denn hier schrieb Wilhelm Hauff sein berühmtes Werk "Das kalte Herz". Originaltitel: Deutschlands schönste Seiten Regie: Juliane Hipp/Julia Finkernagel/Tanja Höschele