Hessen 22:45 bis 00:10 Krimi Hakan Nesser: Der unglückliche Mörder S, DK, D, N, FIN 2005 Stereo Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Van Veeterens Sohn Erich wird erschlagen aufgefunden. Alles deutet darauf hin, dass der kürzlich aus der Haft entlassene Ex-Junkie wieder in ein Drogengeschäft verwickelt war. Van Veeteren kann dies nicht glauben, denn Erichs Frau war schwanger. Gegen den Willen der Ex-Kollegen mischt der pensionierte Kommissar sich in die Ermittlungen ein, denn er glaubt, Erich sei irrtümlich ermordet worden. Im Auftrag eines "guten Bekannten", dem er blind vertraute, sollte Erich aus einer Gaststätte eine Plastiktüte abholen. Doch er ahnte nicht, dass er dabei als Geldkurier unterwegs war. Der Mörder hielt Erich für seinen Erpresser und erschlug ihn. Aber wer ist dieser "gute Bekannte"? Als Erichs Frau Marlene Besuch von einem ominösen Versicherungsvertreter bekommt, der sich über die Freunde ihres Mannes erkundigt, weiß Van Veeteren, dass er auf der richtigen Spur ist ... - "Hakan Nesser: Der unglückliche Mörder" ist eine aufwändige Verfilmung des Romans des schwedischen Bestseller-Autors. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sven Wollter (Van Veeteren) Peter Andersson (Pieter Clausen) Eva Rexed (Eva Moreno) Thomas Hanzon (Münster) Tobias Aspelin (Jung) Sven Angleflod (Krause) Kajsa Reingardt (Vera Miller) Originaltitel: Carambole Regie: Daniel Lind Lagerlöf Drehbuch: Björn Carlström, Niklas Rockström, Stefan Thunberg Kamera: Olof Johnson Musik: Stefan Nilsson Altersempfehlung: ab 18

