Mein Main - Mein Rhein D 2016

Hessen ist nicht Holland, wo praktisch jeder ein Boot hat. Aber immer mehr Menschen zieht es auf's Wasser. Das Urelement verspricht alles: Ruhe und Spaß, Langsamkeit und Tempo. Es gibt alte und moderne Schiffe, junge Menschen, die den Sport am Wasser suchen, und die 101-jährige Frau, die jeden Tag den Beachclub besucht. Rhein und Main sind Schauplätze im modernen Hessen, ohne die der Freizeitwert dieses Bundeslandes geringer wäre. Das gilt auch für die wilden Jetski-Fahrer von Südhessen, die sich jedes Wochenende an einer abgeschiedenen NATO-Rampe treffen. Holger Weinert an Schauplätzen des Lebens an Rhein und Main.