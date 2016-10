Hessen 14:30 bis 16:00 Drama Gestern waren wir Fremde D 2012 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Sophie ist eine selbstbewusste junge Bauingenieurin, mit einem schwachen Punkt: ihrem Vater Karl. Von klein auf versucht sie, seinen Ansprüchen gerecht zu werden, nicht immer mit Erfolg. Das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater prägt auch Sophies Haltung gegenüber Männern insgesamt. Eigentlich will sie keine Beziehung - bis sie Max kennenlernt. Schnell ist klar, dass sie mehr füreinander empfinden als bloße Sympathie. Doch dann verunglückt Sophies Mutter tödlich. In der Trauer und Verzweiflung brechen bei Karl alte Wunden auf, es tritt ein Familiengeheimnis zutage, das Sophies Liebesglück bedroht. - Verbotene Liebe: In diesem Familiendrama verkörpern Lisa Wagner und André Szymanski ein Paar, das sich am besten nie begegnet wäre. Julia von Sell, Anna Maria Sturm und Thomas Thieme komplettieren das Ensemble. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Wagner (Sophie Ferber) Thomas Thieme (Karl Ferber) André Szymanski (Max Seefeld) Julia von Sell (Beate Ferber) Anna Maria Sturm (Julia Seefeld) Stefan Merki (Klaus) Christian Hoening (Herr Willrich) Originaltitel: Gestern waren wir Fremde Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Martin Kluger, Maureen Herzfeld Kamera: Martin Farkas Musik: Biber Gullatz, Andreas Schäfer Altersempfehlung: ab 6