Hessen 05:10 bis 05:25 Trickserie Garfield Das Geheimnis der Goldenen Katze (2) F, USA 2008 Bella Bellissima, die Kunsträuberchefin, will die "Goldene Katze" besitzen. Sie entführt Garfield und seine Freunde. In Bellas Hauptquartier finden sie Nermal und erfahren, dass die "Goldene Katze" eine Schatzkarte verbirgt. Sie gelangen wieder in ihren Besitz und fliehen. Als sie einen Hinweis zum Schatz erhalten, machen sie sich auf den Weg zu den Gärten von Sujo, wo sie ein Medaillon finden. Originaltitel: The Garfield Show