VOX 20:15 bis 22:50 Show Die Höhle der Löwen Wizardo / my CHIPSBOX / Filii-Barefoot / Scuddy / Marvel Boy / Earebel D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Wizardo: Halloween in der 'Höhle der Löwen'! Heute betritt Dr. Steffen Oppermann die Arena, um den Investoren sein Start-up "Wizardo" vorzustellen. Seit 15 Jahren kreiert der 39-Jährige originelle Gesichtsmasken aus Latex, die sich schnell überziehen lassen, witzig aussehen und sehr flexibel sind. Darunter auch gruselige Horror- und lustige Partymasken für Karneval und andere Motto-Events. Angefangen hat alles, als er für eine Schulaufführung Elfenohren bastelte. Danach gab es viele Nachfragen und alle wollten diese besonderen Ohren - Steffen entwickelte eine Leidenschaft und witterte eine Marktlücke. Während des Studiums war er im Special-Make-up-Effects-Bereich tätig und baute nebenbei seine Firma auf. Seine Produkte sind mittlerweile online erhältlich, die Umsätze sind noch klein, aber steigen stetig. Sein Hobby ist zu einem zweiten Beruf geworden, dem der Arzt neben der Arbeit in der Praxis nachgeht. Jetzt geht es an die Weiterentwicklung von 'Wizardo'. Dr. Steffen Oppermann möchte die Verpackung überarbeiten und neue Produktlinien auf den Markt bringen, um eine große starke Marke zu schaffen. 20 Prozent seiner Firma würde Steffen an einen Investor abtreten - für 85.000 Euro. Ob die "Löwen" interessiert sind? my CHIPSBOX: Was passiert, wenn eine Lebensmitteltechnikerin und ein Investmentbanker vor dem Chipsregal stehen, aber für ihren Geschmack nicht fündig werden? Sie produzieren die Chips selbst und kombinieren erstmalig Bio-Kartoffelchips und luftgetrocknete Gemüsechips - alles in einer Packung. 'Unsere allerersten Chips haben wir mit einer kleinen Gastro-Friteuse in unserer Küche gemacht?, erzählt Erol Kaynak aus München. Gemeinsam mit seiner Frau Ebru hat er viel Zeit und Herzblut in das Projekt my CHIPSBOX gesteckt. Ihre Sorten sind alle vegan, glutenfrei und ohne künstliche Geschmacksverstärker. Damit die Chips in der Einkaufstasche nicht zerbröseln, werden sie durch die Box geschützt. Zudem hebt sich die schicke Verpackung von den vielen Chipstüten ab und fällt dem Verbraucher direkt ins Auge. 'Unser Konzept ist innovativ und kommt sehr gut an. Wir sind seit Dezember 2015 auf dem Markt und sind schon in zahlreichen Bio-Supermärkten sowie im Lebensmitteleinzelhandel vertreten?, berichtet Ebru den 'Löwen?. Und ihr Mann Erol ergänzt: 'Wir bringen als Team die richtigen Skills mit. Meine Frau ist Lebensmitteltechnikerin und ich komme aus der Betriebswirtschaftslehre. Wer uns in unserem Team noch fehlt, ist ein Löwe, der mit uns my CHIPSBOX als Nummer 1 im Biosnacking platziert.? Sind die 'Löwen? hungrig und investieren 200.000 Euro? Im Gegenzug dafür bietet das Münchner Ehepaar 12,5 Prozent der Firmenanteile. Filii-Barefoot: Über Steine balancieren, mit bloßen Füßen im Sand wühlen oder durch nasses Gras streifen: Barfuß laufen ist gerade für Kinder mehr als reine Fortbewegung. Doch obwohl 98 Prozent aller Kinder mit gesunden Füßen geboren werden, können sich nur 40 Prozent diese gesunden Füße bis ins Erwachsenenalter erhalten. Genau hier setzt die Idee von Brigitte (42) und Thorsten Weiß (40) an. Mit ihrem Unternehmen Filii-Barefoot bietet das gesundheitsbewusste Ehepaar in Deutschland den ersten Barfußschuh für Kinder an. Mit Hilfe ihrer Schuhe bleiben der ursprüngliche Gang und die natürliche Körperhaltung der Kinder erhalten, denn nach neuesten Erkenntnissen sollte ein guter Kinderschuh nur schützen und nicht stützen. Die dünne und strapazierfähige Sohle der Filii-Schuhe stärkt die sensomotorischen Fähigkeiten und den Gleichgewichtssinn. Das Vermeiden von jeglichen stütz- und formgebenden Einlagen fördert außerdem mit jedem Schritt den Muskel- und Sehnenaufbau. Das Design der Schuhe ist bewusst kindlich, jedoch nicht kitschig und ist in vielen Farben und Motiven zu erhalten. Für ihr Unternehmen benötigen Brigitte und Thorsten ein Investment von 125.000 Euro. Dafür bieten sie den "Löwen" 10 Prozent ihres Unternehmens. Scuddy: Kennengelernt haben sich Tim Ascheberg (34) und Jörn Jacobi (32) in der Schule. Bereits währ In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Amiaz Habtu Gäste: Gäste: Judith Williams, Frank Thelen, Jochen Schweizer, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer Originaltitel: Die Höhle der Löwen