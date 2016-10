Super RTL 22:15 bis 00:40 Drama Zeit zu leben USA 2012 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Der aufstrebende Kaufmann Sam Harper landet einen großen Deal nach dem anderen. Als er aber bei einer Warenlieferung einen folgenschweren Fehler begeht und seine Firma dadurch in Gefahr gerät, zieht er den Ärger seines Chefs auf sich. Als wäre dies nicht genug, erhält er zudem die Nachricht, dass sein Vater und Schallplatten-Produzent Jerry Harper an Krebs verstorben ist. Sams Verhältnis zu seinem Vater war schon immer angespannt und über die Jahre haben sich die beiden entfremdet. Zusammen mit Freundin Hannah macht er sich, wenn auch widerwillig, auf den Weg nach Los Angeles. Als er dort einen Anruf vom Familienanwalt bekommt, der mit ihm den Nachlass besprechen möchte, hofft Sam darauf, sich nun aus seiner prekären finanziellen Situation retten zu können. Tatsächlich überreicht ihm der Anwalt ein altes Rasier-Etui, das 150.000 Dollar enthält. Einziges Problem: Er soll das Geld einem Josh Davis überreichen. Josh wohnt zusammen mit seiner Mutter Frankie, die sich als trockene Alkoholikerin mehr schlecht als recht durchs Leben kämpft, in einem billigen Motel in Los Angeles. Als er ihr zu einem Treffen der Anonymen Alkoholiker folgt, erfährt er die unglaubliche Wahrheit: Frankie ist seine Halbschwester. Sam beschließt, Frankie und Josh besser kennenzulernen und stellt sich als Alkoholiker aus New York vor, der geschäftlich in Los Angeles unterwegs ist. Eigentlich wollte er so schnell wie möglich mit dem Geld wieder abhauen, doch je mehr Zeit er mit den beiden verbringt, desto mehr schließt er die neuen Familienmitglieder ins Herz... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Pine (Sam) Elizabeth Banks (Frankie) Olivia Wilde (Hannah) Michelle Pfeiffer (Lillian) Jon Favreau (Richards) Mark Duplass (Ted) Devin Brochu (Simon) Originaltitel: People Like Us Regie: Alex Kurtzman Drehbuch: Alex Kurtzman, Jody Lambert, Roberto Orci Kamera: Salvatore Totino Musik: A.R. Rahman Altersempfehlung: ab 6