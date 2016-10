Super RTL 20:15 bis 22:15 Komödie Wedding Planner - Verliebt, verlobt, verplant USA, D 2001 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken 'Never lose control', so das Lebensmotto von Mary Fiore. Die italienischstämmige Hochzeitsplanerin gilt als eine der besten ihres Fachs, überlässt nichts dem Zufall und plant alle Aufträge generalstabsmäßig durch. Was für eine Ironie, dass das Liebesleben des selbsterklärten 'Kontrollfreaks', der anderen Menschen den schönsten Tag im Leben bereitet, seit Jahren auf Eis liegt, da sie die Trennung von ihrem Verlobten nie verwunden hat. Doch unverhofft kommt oft: Die zufällige Bekanntschaft mit dem charmanten Kinderarzt Steve Edison haut Mary buchstäblich um. Nachdem er ihr auf einer von San Franciscos steilen Straßen das Leben gerettet hat, begeben sich die beiden in den Golden Gate Park, wo sie einen superromantischen Tanz unter dem Sternenhimmel hinlegen. Ein tiefer Blick in die Augen, ein langer, inniger Kuss beschließt einen wunderschönen Abend. Drei Tage lang schwebt Mary auf Wolke sieben - bis die neue Klientin, Millionärin Fran, ihr ihren Verlobten vorstellt: Es ist ausgerechnet Steve Edison! Marys Gefühle fahren Achterbahn, doch nach kurzer Überlegung beschließt sie, ihre Emotionen nicht mit ihrem Job in Konflikt geraten zu lassen. Sie beißt die Zähne zusammen und beginnt, die exklusiven Feierlichkeiten für die beiden zu organisieren. Doch die Powerfrau hat sich plötzlich nicht so im Griff, wie sie es selbst gern hätte. Kurz vor den Hochzeitsfeierlichkeiten begibt sich dann Fran auch noch für eine Woche auf Geschäftsreise. Steven und Mary bleibt genug Zeit, um sich näher kennen zu lernen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Mary Fiore) Matthew McConaughey (Steve "Eddie" Edison) Bridgette Wilson-Sampras (Francine Donolly) Justin Chambers (Massimo Lenzetti) Charles Kimbrough (Mr. Jack Donolly) Joanna Gleason (Mrs. Kitty Donolly) Judy Greer (Penny Nicholson) Originaltitel: The Wedding Planner Regie: Adam Shankman Drehbuch: Pamela Falk, Michael Ellis Kamera: Julio Macat Musik: Mervyn Warren Altersempfehlung: ab 12