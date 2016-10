Super RTL 19:15 bis 19:45 Trickserie Alvinnn!!! und die Chipmunks Sie hat Stil / Superhelden USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Weil Jeanette anstatt eines Haargummis eine Wäscheklammer benutzt, entwickelt sie sich - zu Brittanys Überraschung - zur absoluten Trendsetterin. Sogar die Mode-Ikone Marina wird auf Jeanette aufmerksam und ruft in der Schule einen Wettbewerb aus, bei dem es darum geht, den besten Hut zu kreieren. Von nun an sind Brittany und Jeanette Konkurrentinnen. 2. Geschichte: Theodore möchte unbedingt ein Superheld sein, der gegen das Verbrechen kämpft. Alvin nimmt ihn nicht ernst, bietet ihm aber eine Ausbildung zum Superhelden an. Die besteht allerdings hauptsächlich darin, dass Theodore seine Arbeiten im Haus erledigen muss. Als Theodore auf einen echten Einsatz als Superheld drängt, spielen Simon und Alvin dem ahnungslosen Theodore eine Situation vor, in der er sich als wahrer Superheld beweisen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alvinnn!!! And the Chipmunks Altersempfehlung: ab 6