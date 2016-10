Super RTL 17:15 bis 17:45 Trickserie Ninjago - Luftpiraten Folge: 61 Wunschverschwendung USA, DK, CDN, SIN 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Fieberhaft arbeiten die Ninja an einem Plan, um ihren Freund Jay von Nadakhans Schiff zu retten und tatsächlich gelingt es ihnen, unbemerkt auf das Boot zu kommen. Doch es dauert nicht lange, bis sie auffliegen. Sofort bricht ein heftiger Kampf zwischen den Ninja und dem Bösewicht samt seiner Crew aus und lange ist nicht klar, wer die Oberhand in diesem heftigen Gefecht gewinnen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes Drehbuch: Dan Hageman, Kevin Hageman Musik: Michael Kramer, Jay Vincent Altersempfehlung: ab 6