Super RTL 15:15 bis 15:45 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Quallenpower / Der Schluckauf / Zig der Superheld F 2010 Stereo HDTV 1. Geschichte: Eine Qualle, die die Fähigkeit hat, sich jeder Form anzupassen, taucht in der Bucht auf. Zig sieht sofort seine Chance, Marina mit ihrer Hilfe zu fangen. 2. Geschichte: Sharko plagt ein heftiger Schluckauf, der einfach nicht verschwinden will. Zig soll ihn nun davon befreien und er unternimmt eine Menge, um dem Hai zu helfen. Doch Zig ist nicht ganz bei der Sache, da er pausenlos darüber nachdenkt, wie er Marina schnappen könnte. 3. Geschichte: Bernie verwandelt Zig in einen richtigen Superhelden, was Zig einen enormen Schub an Selbstbewusstsein gibt. Schafft Zig es nun mit Superkräften, Marina zu fangen? Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6