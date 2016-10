Super RTL 13:25 bis 13:55 Trickserie Ninjago - Morro Folge: 54 Die Verfluchte Welt USA, DK, CDN, SIN 2011 Stereo HDTV Live TV Merken Während die Geister umherfliegen und einen schwerfälligen, riesigen Koloss in Gang setzen, nutzen die Ninja Airjitzu, um das Ungeheuer zu bekämpfen. Gleichzeitig versucht Lloyd, Moro aufzuhalten und ihm den Kristall abzunehmen. Ein gefährlicher Kampf begi In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes Altersempfehlung: ab 6