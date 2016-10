Super RTL 09:25 bis 09:45 Magazin Mister Maker Die Papierschneeflocke GB 2007 Stereo Live TV Merken Sieht das nicht toll aus, wenn es schneit? All die Flocken wirbeln wild in der Luft herum! Mister Maker zeigt euch, wie ihr Schneeflocken selber herstellen könnt. Ganz einfach aus Papier. Mit ihnen lassen sich wunderschöne Muster legen. Probiert es aus! Außerdem seht ihr heute, was sich alles aus Eierkartons machen lässt: zum Beispiel ein überdimensionales Insekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mister Maker

