Disney Cinemagic 23:30 bis 23:55 Trickserie Arielle die Meerjungfrau Im Reich des Strudelmonsters USA 1992 Stereo 16:9 HDTV Merken Arielle findet ein wunderschönes, goldenes Armband. Als sie zurück zum Palast möchte, versucht sie es vergeblich von ihrem Handgelenk abzulegen. Ihr Vater hat ihr verboten, mit menschlichen Dingen zu spielen. Auf der Suche nach dem Schlüssel gerät sie in einen Strudel, der sie in das gruselige Lumiland trägt. Fabius informiert König Triton, der sich sofort mit Sebastian auf die Suche nach ihr macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Mermaid Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Patsy Cameron, Tedd Anasti, Patsy Cameron, James A. Markovich Musik: Dan Foliart, Robby Merkin, Steve Gelfand

Jetzt im TV Radsport

Radsport

Eurosport 20:30 bis 23:40

Seit 185 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 155 Min. Schiffbrüchig

Abenteuerfilm

Tele 5 22:05 bis 00:00

Seit 90 Min. Zeit zu leben

Drama

Super RTL 22:15 bis 00:40

Seit 80 Min.