Disney Cinemagic 20:15 bis 21:35 Trickfilm Robin Hood USA 1973 Dolby 16:9 HDTV Der raffgierige Prinz John hat sich auf dem Königsthron breitgemacht und unterdrückt alle Tiere im Sherwood Forest. Mit immer höheren Steuern nimmt er ihnen auch noch das letzte Goldstück aus der Tasche. Zum Glück gibt es Robin Hood und seine abenteuerlustige Räuberbande, die den Kampf gegen Prinz John aufnehmen. Mit vielen cleveren Tricks holen sie nach und nach das Gold zurück und verteilen es an die Bedürftigen. Doch Prinz John will sich dies natürlich nicht gefallen lassen und heckt einen hinterhältigen Plan gegen Robin und seine Freunde aus, während diese alles daran setzen, die Bewohner im Sherwood Forest und sich selbst aus der Unterdrückung zu befreien. Sprecher: Claus Jurichs (Robin Hood, der Fuchs) Edgar Ott (Little John, der Bär) Peter Ustinov (Prinz John, der Löwe) Susanne Tremper (Maid Marian, die Füchsin) Klaus Miedel (Sir Hiss, die Schlange) Reinhard Mey (Alan A'Dale, der Hahn) Martin Hirthe (Sheriff von Nottingham, der Wolf) Originaltitel: Robin Hood Regie: Wolfgang Reitherman Drehbuch: Larry Clemmons, Ken Anderson, Vance Gerry, Frank Thomas, Eric Cleworth, Julius Svendsen, David Miche Musik: George Bruns Altersempfehlung: ab 6