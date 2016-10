SAT.1 Emotions 09:15 bis 09:40 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 46 D 2005 16:9 Merken Trotz der riesigen Versuchung namens Sabrina steht Jürgen zu Lisa und bekräftigt vor Sabrina, dass er mit Lisa verlobt ist. Dass ausgerechnet eine Frau wie Sabrina Interesse an ihm zu haben scheint, lässt ihn seine Scheinverlobung mit Lisa allerdings fast bereuen. Lisa beobachtet, wie Sabrina weiterhin Misstrauen über die Verlobung streut und bittet Jürgen um mehr Unterstützung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Nina-Friederike Gnädig (Sabrina Hofmann) Oliver Bokern (Jürgen Decker) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Cornelia Dohrn

