SAT.1 Emotions 01:15 bis 01:55 Krimiserie Blindspot Why Await Life's End USA 2016 2016-10-30 18:05 16:9 HDTV Reade, Patterson und Zapata versuchen mit allen Mitteln, die verschwundene Mayfair zu finden. Sie dringen sogar in ihre versiegelte Wohnung ein und finden den USB-Stick - doch die Informationen sind verschlüsselt. Weller ist damit beschäftigt, die Beichte seines Vaters zu verstehen und macht eine grausige Entdeckung, während Jane fest entschlossen ist, Oscar zu fassen und seine gefährlichen Pläne zu durchkreuzen. Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot Regie: Rob Seidenglanz Drehbuch: Martin Gero Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12