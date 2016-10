SAT.1 Emotions 23:05 bis 23:50 Krimiserie Hannibal Vermächtnis USA 2013 2016-10-25 03:20 16:9 HDTV Merken Von Idylle ist am Strand von Grafton, West Virginia, keine Rede: Ein Totempfahl aus 17 Leichen ragt dort in die Höhe, gekrönt von der Leiche von Joel Summers. Verantwortlich für das grauenhafte Kunstwerk ist Joel Wells, der etwas Besonderes hinterlassen wollte - nicht ahnend, welchen Schmerz er sich selbst damit noch zufügen wird. Abigail Hobbs hingegen will ihren Schmerz besiegen und sagt Freddie Lound zu, ein Buch mit ihr zu schreiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dancy (Will Graham) Mads Mikkelsen (Dr. Hannibal Lecter) Caroline Dhavernas (Dr. Alana Bloom) Hettienne Park (Beverly Katz) Laurence Fishburne (Jack Crawford) Scott Thompson (Jimmy Price) Aaron Abrams (Brian Zeller) Originaltitel: Hannibal Regie: Guillermo Navarro Drehbuch: Steve Lightfoot, Bryan Fuller, Thomas Harris Kamera: James Hawkinson Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 16

