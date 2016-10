SAT.1 Emotions 22:25 bis 23:05 Krimiserie Criminal Minds Morpheus USA 2015 2016-10-25 02:40 16:9 HDTV Merken In Detroit begeht ein skrupelloser Killer unter dem Pseudonym des Streetart-Künstlers Morpheus brutale Morde: Seine Opfer sind Teil einer Kunst-Installation. Schließlich geht der Täter so weit, ein Baby zu entführen. Die BAU ist in höchster Alarmstufe, denn alles spricht dafür, dass das Kind ebenfalls im Mittelpunkt einer Installation stehen soll. Doch dann wendet sich das Blatt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Marina Benedict (Ellen Clark) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Thomas Gibson Drehbuch: Bruce Zimmerman Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12