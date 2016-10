SAT.1 Emotions 17:10 bis 17:35 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 818 D 2011 16:9 Merken Nina wird nach ihrer Konfrontation mit Carla klar, dass sie Lanford und Berlin verlassen muss. Unverzüglich begibt sie sich zu Kai und kündigt ihre Stelle im Stofflager. Doch als sie mit ihren Unterlagen wieder in der Goldelse ankommt, taucht Luca dort auf - und er hat eine ungewöhnliche Bitte an sie ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Broda) Patrick Kalupa (Tom Lanford) Manuel Cortez (Luca Benzoni) Maria Wedig (Nina Hinze) Sarah Mühlhause (Carla Rohnstedt) Wanda Worch (Paule) Maja Maneiro (Paloma Greco) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Martina Faust Drehbuch: Petra Bodenbach Kamera: Michael Strecker Musik: Reinhold Hoffmann