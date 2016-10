SAT.1 Emotions 15:10 bis 15:35 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 49 D 2005 2016-10-26 09:45 16:9 Merken Lisas Freude über Jürgens gelungene Spekulation ist groß: Wieder einmal kann sie David und "Kerima" aus einer großen Krise retten. Jürgen und Lisa feiern ihren Erfolg ganz für sich: mit Rotwein und Pizza. Sie sind ein tolles Team und beschließen, diese Zusammenarbeit fortzusetzen. Hannah weist Yvonnes Vermutung, sie sei in Timo verliebt, empört von sich und will sich auch der Schwärmerei von Timo und Kim nicht weiter aussetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Laura Osswald (Hannah Refrath) Lara-Isabelle Rentinck (Kim Seidel) Matthias Dietrich (Timo Pietsch) Oliver Bokern (Jürgen Decker) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Cornelia Dohrn