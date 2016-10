RTL Plus 20:15 bis 21:50 Krimi Doppelter Einsatz Verraten und verkauft D 2002 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Routine-Razzia auf dem Hamburger Kiez: Sabrina und Ellen haben von dem Kleindealer Ben einen heißen Tipp erhalten: In den nächsten Tagen werde ein großer Drogendeal steigen. Der nächtliche Einsatz, bei dem die "dicken Fische" der Drogenszene festgesetzt werden sollen, schlägt jedoch fehl. Der Verkäufer der Drogen verwickelt die Polizei in einen Schusswechsel und kann fliehen. Obwohl er wenig später von Sabrina und Ellen aufgespürt wird, reichen die Beweise nicht. Denn Joe Dante, der Tatverdächtige, hat ein Alibi. Viola, seine junge polnische Freundin, gibt zu Protokoll, dass er zum Zeitpunkt bei ihr war. Ellen und Sabrina lassen ihn dennoch observieren. Sie sind sich sicher, dass er der Täter ist. Die Beamten beobachten, wie er Viola im Streit grün und blau schlägt. Als sie in eine Kneipe flieht, wird sie von Sabrina aufgegriffen. Auch in jener Kneipe hört man zur Zeit die Lieder und Balladen der berühmten Sängerin Zelda. Ihr überraschender Selbstmordtod beherrscht seit Tagen die Medien und verbreitet eine leise Melancholie in der Stadt. Sabrina bestärkt Viola darin, ihre Falschaussage zurückzuziehen. Doch bevor Dante endgültig festgesetzt werden kann, revidiert Viola erneut ihre Aussage. Frustriert müssen Sabrina und Ellen erkennen, dass ihnen die Hände gebunden sind. Sie stehen ohnmächtig inmitten der Gefühlswirren eines fatalen Liebesverhältnisses. Am nächsten Morgen verliert sich die Spur des jungen Mädchens. Einige Tage später taucht ein verzweifelter Mann aus Polen im KK15 auf. Es ist Miroslav, Violas Vater, der nach Deutschland gekommen ist, um seine Tochter zu suchen. Er glaubt, dass Viola von ihrem kriminellen Freund Dante bedroht wird. Denn Viola weiß etwas, was ihr gefährlich werden kann: Dante hat Viola gestanden, dass er die Sängerin Zelda umgebracht hat! Ohne Rückendeckung der Staatsanwaltschaft ermittelt Sabrina im Todesfall Zelda. Im Zuge der Recherchen erhält der Fall eine erschreckende Dimension: Die Akte "Zelda" ist plötzlich verschwunden, Sabrina selbst wird von einer unbekannten Macht bedroht und die entscheidende Zeugin Viola ist wie vom Erdboden verschluckt. Der Fall Zelda erscheint zunehmend im Lichte einer mysteriösen Verschwörung, in die Staatsschutz, organisierte Kriminalität und ein hoher Politiker auf unheilvolle Weise verstrickt sind. Und längst geht es für Sabrina nicht mehr nur darum, Viola zu finden und den Fall zu lösen, sondern darum, die eigene Haut zu retten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Despina Pajanou (Sabrina Nikolaidou) Petra Kleinert (Ellen Ludwig) Gerhard Garbers (Jensen) Konstantin Graudus (Mike Lehmann) Jockel Tschiersch (Dilba) Jürgen Janza (Ahlers) Agata Buzek (Viola) Originaltitel: Doppelter Einsatz Regie: Thorsten Näter Drehbuch: Rolf Basedow Kamera: Joachim Hasse Musik: Paul Vincent Gunia