Das Erste 01:35 bis 03:08 Horrorfilm White Noise - Schreie aus dem Jenseits GB, CDN, USA 2005 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der erfolgreiche Architekt Jonathan (Micheal Keaton) führt mit seinem Sohn Mike (Nicholas Elia) und seiner zweiten Ehefrau Anna (Chandra West) ein Leben wie aus dem Bilderbuch - bis Anna eines Tages spurlos verschwindet. Die Ungewissheit über das Schicksal seiner Frau droht Jonathan aus der Bahn zu werfen. Eines Tages taucht ein Mann namens Raymond Price (Ian McNeice) bei ihm auf und behauptet, von Anna aus dem Jenseits kontaktiert worden zu sein. Jonathan reagiert wütend und abweisend. Er glaubt nicht an den Tod seiner Frau. Doch kurz darauf wird Annas Leiche gefunden - offenbar fiel sie einem tragischen Unfall zum Opfer und ertrank. In seiner Trauer beginnt Jonathan, an Raymonds Erzählungen von Nachrichten aus dem Jenseits zu glauben: Beim sogenannten Electronic Voice Phenomenon (EVP) scheinen Tote über elektronische Alltagsgeräte Botschaften ins Diesseits zu senden. Trotz der Warnung, dass die Aufzeichnungen auch andere, böse Mächte anlocken können, wird Jonathans Obsession, mit Anna in Kontakt zu treten, immer größer - und tatsächlich scheint sie ihm immer wieder Signale und Botschaften zukommen zu lassen. Durch Raymond lernt Jonathan auch Sarah (Deborah Kara Unger) kennen. Auch sie hofft, mittels EVP zu ihrem verstorbenen Verlobten Kontakt aufzunehmen. Dann aber werden die Warnungen furchtbare Realität: Dämonen, angelockt von Jonathans paranormalen Aktivitäten, beginnen, ihn zu verfolgen. Zugleich mischen sich in Annas Botschaften die Stimmen fremder Menschen. Zu seinem Entsetzen findet Jonathan heraus, dass diese Menschen noch am Leben sind - und er ihren gewaltsamen Tod verhindern muss. Verzweifelt versucht er, dem mörderischen Treiben der Dämonen Einhalt zu gebieten. Damit facht er den Zorn der finsteren Mächte jedoch erst richtig an. Bald geraten er und Sarah selbst in höchste Gefahr. Der Gruselthriller bezieht seine Spannung vor allem aus einer atmosphärischen Inszenierung und geschickt platzierten Schreckmomenten. An den Kinokassen avancierte "White Noise - Schreie aus dem Jenseits" zu einem echten Überraschungserfolg: Bei einem Budget von nur zehn Millionen Dollar spielte er weltweit über 90 Millionen ein - und zog prompt eine Fortsetzung nach sich. Hauptdarsteller Michael Keaton hatte in Tim Burtons Kultfilm "Beetlejuice" selbst einen, allerdings humorvollen, Dämonen gespielt; weltberühmt wurde er vor allem durch seine Titelrolle in Burtons "Batman"-Filmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Keaton (John Rivers) Deborah Kara Unger (Sarah Tate) Chandra West (Anna Rivers) Ian McNeice (Raymond Price) Sarah Strange (Jane) Nicholas Elia (Mike Rivers) Mike Dopud (Detective Smits) Originaltitel: White Noise Regie: Geoffrey Sax Drehbuch: Niall Johnson Kamera: Chris Seager Musik: Claude Foisy Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Radsport

Radsport

Eurosport 20:30 bis 23:40

Seit 188 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 158 Min. Schiffbrüchig

Abenteuerfilm

Tele 5 22:05 bis 00:00

Seit 93 Min. Zeit zu leben

Drama

Super RTL 22:15 bis 00:40

Seit 83 Min.