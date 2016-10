Das Erste 09:05 bis 09:55 Telenovela Rote Rosen Folge: 2299 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Sydney will nicht glauben, dass Vicky mit Mathis geschlafen hat. Doch als sie die Aussprache mit ihm sucht, entdeckt sie eine verräterische SMS von Vicky auf seinem Handy und konfrontiert Mathis damit. Der fällt aus allen Wolken. Merle kann es kaum aushalten, dass Kaspar bei Volker ist, damit er Abschied nehmen kann. Weder Erika noch Gunter können ihr die Angst nehmen, dass Volker ihr Kaspar doch noch wegnimmt. Doch Volker unterschreibt die Freigabe zur Adoption und verabschiedet sich nach Japan - bis er plötzlich in der Tür steht: Er kann seinen Sohn nicht freigeben. Mit neuem Selbstbewusstsein beschließt Dennis, seinen Traum von einer Ausbildung zum Industrietaucher in Angriff zu nehmen und macht mit Bens Hilfe Nägel mit Köpfen. Kims Strand-Bar-Projekt droht zu scheitern: Der Pächter will nicht vermieten. Doch dann ist es Patrick, der über die Kontakte seines Vaters die Bar rettet. Kim kann ihr Glück nicht fassen. Und Theo, der Kim noch immer liebt, fasst es nicht, dass Patrick ihm dazwischen funkt: Der will doch was von Kim. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Gerald Distl, Christoph Klünker Drehbuch: Justine Baltrusch Kamera: Wulf Sager, Rainer Nolte Musik: Tunepool

