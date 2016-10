RTL Passion 03:25 bis 03:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-10-29 06:25 Merken Maximilian gesteht Richard notgedrungen, den Brief von Jenny gefälscht zu haben. Gefangen in dem Schmerz, Jenny ein zweites Mal verloren zu haben, schweigt Richard zunächst vor Simone. Ihm wird jedoch schnell klar, dass er die Lüge nicht aushält und er fordert Maximilian auf, Simone die Wahrheit zu sagen. Doch dann kommt Axel und erhebt Anspruch auf Jennys Erbe. Als Ingo ihre Swingfreunde zu einer spontanen Gegenparty einlädt, erntet er nicht gerade Annettes Begeisterung. Angetrieben von dem Ehrgeiz, sich vor ihren neuen Freunden nicht zu blamieren, arrangiert Annette einen perfekten Brunch. Doch dann wird den beiden klar, welche Erwartungen sie unbewusst bei ihren Gästen geschürt haben. Lena ist davon überzeugt, dass ihr One Night Stand mit Rafael ohne Konsequenzen bleibt. Unterdessen wird Rafael eines Besseren belehrt und muss sich der Wut und Enttäuschung von Maximilian stellen. Als Maximilian seinem Blutsbruder klar die Grenze aufzeigt, vergisst er, dass zu diesem Spiel immer zwei gehören. Lena hat ihre eigenen Pläne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Stefan Bühling Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser