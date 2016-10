RTL Passion 13:20 bis 13:45 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-10-30 04:00 Merken Jana steht völlig isoliert da, als sich auch noch Vanessa von ihr abwendet. Als Arno und Elisabeth aber sensibel auf Jana eingehen, verspricht sie, sich in Zukunft wieder zusammenzureißen. Doch ihre Probleme kann sie trotz der guten Vorsätze nicht vergessen, sodass sie sie schließlich ganz über Bord wirft. Während Arno und Elisabeth erleichtert sind, dass Jana wieder Vernunft angenommen hat, veranstaltet die hinter deren Rücken mit Kevin ein Gelage im Brandnerhaus. Sie gerät in Erklärungsnot, als Arno dazukommt und die Drogen findet. Bernd merkt, wie sehr Carla unter den Hochzeitsvorbereitungen leidet. Sie zerstreut zwar zunächst seine Bedenken, wird aber durch Leonard ins Grübeln gebracht. Dann stürzt sie sich in die Arbeit, doch der Druck auf sie wird noch einmal durch Johannes' Vorfreude erhöht. Als der seine Tochter überrascht, indem er ihren Familiengeistlichen zum beratenden Gespräch einlädt, kann Carla nicht länger die Fassade wahren. Während Bernd sich sorgt, dass die Hochzeit gefährdet ist, geht Carla zu dem Ort, an dem sie Hanna ihre ewige Liebe geschworen hatte und sucht dort verzweifelt um Rat. Ansgar versucht sich herauszureden. Doch Johannes schenkt seinen Ausflüchten keinen Glauben. Ansgar erkennt, dass er die Schuld für den Schwarzgelddeal auf sich nehmen muss. Johannes muss diesen Schock erst einmal verdauen. Er ist erleichtert, als Sylvia verspricht, nichts nach außen dringen zu lassen. Der Skandal scheint auf diese Weise abgewendet. Ansgar schöpft neue Hoffnung, dass sein Vater ihn aus familiären Gründen deckt. Umso mehr trifft es ihn, als Johannes ihm unwiderruflich die Nachfolge entzieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics