RTL Passion 10:50 bis 11:35 Serien Providence Der zweite Frühling USA 2000 Merken Der einsame Witwer Jim scheint plötzlich in den zweiten Frühling gekommen zu sein: Er trifft sich mit der Fotojournalistin Monica, die höchstens halb so alt ist wie er selbst. Sydney und Joanie sind alles andere als begeistert zumal Monica keine Unbekannte für sie ist: In ihrer Zeit in Kalifornien war Sydney gut mit ihr befreundet. Robbie nimmt derweil an einem Kandidaten Casting für eine Gameshow teil und wird tatsächlich genommen. Doch dann gerät er in Konflikt mit dem stark alkoholisierten Moderator Chuck Chance . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Angela Featherstone (Andi Paulsen) Bill Macy (Mr. Foley) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius, Carol Barbee, Antoinette Stella Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden