Silverline 01:30 bis 03:10 Thriller The Perfect Witness - Der tödliche Zeuge E, USA 2007 20 40 60 80 100 Merken Mickey Gravatski ist leidenschaftlicher Hobby-Fotograph. Eines Tages schießt er zufällig Fotos von einem Mord. Er bannt die jüngste Tat des Serienmörders James Lemac auf Zelluloid. Anstatt das Verbrechen den örtlichen Behörden zu melden, wittert Gravatski den großen Coup. Er will eine Dokumentation über die Psyche des Killers drehen und erpresst den Killer mit seinen Bildern, damit dieser bei dem Projekt mitmacht. Mickey will ergründen, wie aus einem Menschen ein Serienmörder wird, doch Lemac führt anderes im Schilde und gestaltet den Dokumentarfilm nach seinen eigenen Vorstellungen. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander und Mickey identifiziert sich immer stärker mit Lemac. Er ist sehr in seine Dokumentation vertieft und merkt nicht, dass die Sache langsam lebensgefährlich für ihn wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wes Bentley (Mickey Gravatski) Mark Borkowski (James Lemac) Joanne Baron (Megan) Beth Grant (Emma Lemac) Albert López-Murtra (Gino) Marina Gatell (Jennifer) Kenny Johnson (Officer Murphy) Originaltitel: The Ungodly Regie: Thomas Dunn Drehbuch: Mark Borkowski, Thomas Dunn Altersempfehlung: ab 18