Silverline 18:25 bis 20:15 Thriller The Body E 2012 Die Ermittlungen im Zusammenhang mit einem merkwürdigen Unfall führen Inspektor Jaime Peña zum örtlichen Leichenschauhaus. Dort stellt sich heraus, daß der Leichnam der kürzlich verstorbenen Geschäftsfrau Mayka Villaverde spurlos aus dem Kühlraum verschwunden ist. Schnell gerät ihr Ehemann unter Verdacht, in irgendeiner Form in den immer mysteriöser werdenden Fall verwickelt zu sein, ist er doch derjenige, der am meisten vom plötzlichen Dahinscheiden seiner mächtigen, wohlhabenden Ehefrau profitiert. Doch in diesem Fall ist nichts so wie es scheint, und je weiter die Ermittlungen voranschreiten, desto rätselhafter erscheinen die Zusammenhänge. Bildergalerie Schauspieler: José Coronado (Jaime Peña) Hugo Silva (Álex Ulloa) Belén Rueda (Mayka Villaverde) Aura Garrido (Carla) José Coronado (Jaime Peña) Belén Rueda (Mayka Villaverde) Carlota Olcina (Erica Ulloa) Originaltitel: El cuerpo Regie: Oriol Paulo Drehbuch: Oriol Paulo, Lara Sendim Musik: Sergio Moure Altersempfehlung: ab 16