Silverline 09:15 bis 10:40 Komödie Paranormal Movie USA 2013 20 40 60 80 100 Merken Michael und Kasey sind schon seit einiger Zeit zusammen, doch bisher hatten sie noch keinen Sex. Nachdem sie sich nun ein neues Heim geleistet haben, soll der Akt feierlich, wild und durchtrieben begangen werden. Auf die Warnung eines Priesters, dass in dem Haus eine teuflische Präsenz innewohnt, wird nicht gehört, denn man hat wichtigere Dinge im Kopf: das erste Mal auf Video aufzunehmen. Doch wann immer sich Michael und Kasey näherkommen, werden sie von einem bösen Geist terrorisiert. Ein Ghostbuster muss her! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin P. Farley (Larry Fillmore) Carly Craig (Katie MacDonald) Nicky Whelan (Cindy) Eric Roberts (Dr. Lipschitz) William Katt (Houseguest Bill) Tom Sizemore (Tom) Maria Menounos (Dr. Luni) Originaltitel: Paranormal Movie Regie: Kevin P. Farley Drehbuch: Lisa Baget Musik: Richard Figone Altersempfehlung: ab 16

