Silverline 06:45 bis 08:10 Horrorfilm Paranormal Asylum USA 2013 20 40 60 80 100 Merken Mark und Andy sind beste Freunde und aufstrebende Filmemacher, die nach einem neuen Projekt suchen. Zusammen wollen sie den mysteriösen Fall von Mary Malone, auch bekannt als "Typhus-Mary", untersuchen. Die Frau wurde beschuldigt, den tödlichen Virus verbreitet zu haben. Daraufhin wurde sie nach North Brother Island in eine New Yorker Irrenanstalt geschickt, um den Rest ihres Daseins in Quarantäne zu verbringen. 96 Jahre später versuchen Mark und Andy die wahren Hintergründe für ihr Verschwinden herauszufinden und reisen dazu auf die langgezogene East-River-Meerenge bei New York. Andys Verlobte Michelle ist ebenfalls mit von der Partie und versucht auf dem Gelände der Anstalt mit Marys Geist Kontakt aufzunehmen. Am nächsten Morgen ist sie nicht mehr dieselbe und verhält sich höchst eigenartig. Während sich Michelles Zustand immer weiter verschlechtert, decken die beiden besten Freunde bei ihrer Suche nach einer Lösung immer mehr düstere Geheimnisse auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rosalind Ashford (Ghost) Paul Bright (Dr. Brooks) Cameron Chiusano (Dan) Grace Evans (Evelin) Laura Gilreath (Michelle) Aaron Mathias (Mark Goodwin) Jenny Lee Mitchell (Typhoid Mary) Originaltitel: Paranormal Asylum Regie: Nimrod Zalmanowitz Drehbuch: Fred Edison Kamera: Patrick Morris Musik: Aldo Shllaku Altersempfehlung: ab 16

