RTS Deux 23:00 bis 23:55 Sonstiges Hubert de Givenchy, un destin de Haute Couture F 2015 Stereo Merken Givenchy est un nom connu dans le monde entier. Il fait indéniablement écho à la France, au chic du style parisien et au bon goût du savoir-vivre. Mais si Hubert de Givenchy est l'un des créateurs de mode les plus talentueux du XXème siècle, il est aussi l'un des plus discrets. Dans ce documentaire, il nous confie pour la première fois les moments et surtout les rencontres qui ont façonné son parcours. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hubert de Givenchy (Himself) Originaltitel: Hubert de Givenchy, un destin Haute Couture Regie: Eric Pellerin

