kabel eins 12:55 bis 13:55 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Feuerhölle USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Heute haben Lilly Rush und ihr Team einen Fall von Brandstiftung aus dem Jahre 2006 wieder geöffnet. Sie ermitteln und entdecken dabei neue Beweise: Der vermeintliche Täter wurde anscheinend zu Unrecht verurteilt. Nick Vera macht sich schwere Vorwürfe, da er sich mitschuldig am Tod eines Menschen fühlt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Patrick Gallagher (Schmitty) Originaltitel: Cold Case Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Greg Plageman Kamera: Donald Thorin jr. Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 12