kabel eins 11:10 bis 12:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Tiefe Wasser USA 2007 16:9 HDTV Merken Jack ermittelt in einem heiklen Fall: Eine US-Senatorin ist spurlos verschwunden. Der Ehemann der Politikerin gehört zu den Verdächtigen. Der Täter könnte aber auch ein politischer Gegner, aber auch der Stalker der Senatorin sein. Der Suizid von Jacks ehemaligem Mitarbeiter bringt das Team dazu, in eine andere Richtung zu ermitteln In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Eric Close (Martin Fitzgerald) Jacqueline McKenzie (Patricia Mills) Originaltitel: Without a Trace Regie: Paul McCrane Drehbuch: Byron Balasco Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6