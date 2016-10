kabel eins 03:30 bis 04:10 Actionserie 24 Tag 8: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Journalistin Meredith Reed ruft ihren Verleger Gary Klausner an, damit er die Beweise für die russische Beteiligung an der Ermordung Hassans veröffentlicht. Jack Bauer hat sie darum gebeten. Charles Logan drängt nun Präsidentin Taylor, die Veröffentlichung des Videos zu verhindern In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kiefer Sutherland (Jack Bauer) Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) John Boyd (Arlo Glass) Freddie Prinze jr. (Cole Ortiz) Cherry Jones (President Allison Taylor) Gregory Itzin (Charles Logan) Michael Madsen (Jim Ricker) Originaltitel: 24 Regie: Milan Cheylov Drehbuch: David Fury Kamera: Rodney Charters Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 16