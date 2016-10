kabel eins 16:55 bis 17:55 Magazin Abenteuer Leben täglich Dirk Hoffmann on Tour - Marokko D 2016 16:9 HDTV Merken Chefkoch Dirk Hofmann ist unterwegs in Marokko und begibt sich auf die kulinarischen Spuren von Nomaden, Einwanderern und Eroberern. Im quirligen Marrakesch trifft Dirk auf dem tosenden Djemaa el-Fna auf Feuerspucker, Schlangenbeschwörer, Wahrsagerinnen, Wunderheiler und Zahnzieher. Ob er sich in den Garküchen an die besonderen Spezialitäten wie Innereien, abgetrennte Schafsköpfe oder gedünstete Schnecken heranwagt? Und: Coole Gadgets für Zuhause In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Johannes Zenglein Originaltitel: Abenteuer Leben täglich