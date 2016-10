kabel eins 04:45 bis 05:30 Krimiserie Navy CIS Halloween USA 2006 16:9 HDTV Merken Die Tochter eines Marinesergeants wird am Halloweenabend entführt und ihr Vater angeschossen. Laurie ist verwirrt, als sie am Abend nach Hause kommt und das NCIS-Team antrifft. Der Entführer meldet sich kurz danach, um Lösegeld zu verlangen. Anscheinend hatte das Paar sich für einige Zeit getrennt, nachdem Laurie eine Affäre hatte. Der Exfreund ist einer der Hauptverdächtigen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Kali Majors (Sarah Niles) Katie A. Keane (Laurie Niles) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Steven Kriozere Kamera: Jon L. Kunkel Musik: Brian Kirk