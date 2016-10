Servus TV 02:10 bis 04:15 Drama Die Königin und der Leibarzt DK, S, CZ 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1755 heiratet die britische Prinzessin Caroline Mathilde (Alicia Vikander) den dänischen König Christian VII (Mikkel Boe Følsgaard). Aufgrund seiner psychisch labilen Verfassung ist der Monarch jedoch lediglich eine Marionette seines Kabinetts, das sich für den Erhalt der feudalen Verhältnisse einsetzt. Auch Caroline leidet stark unter der Unberechenbarkeit ihres frisch angetrauten Mannes. Als der deutsche Arzt und Aufklärer Johan Friedrich Struensee (Mads Mikkelsen) als Leibarzt an den dänischen Königshof gerufen wird, ändert sich jedoch alles: Struensee nimmt nicht nur großen Einfluss auf die dänische Politik, sondern lässt sich auch auf eine Affäre mit der Königin ein. Ein gewagtes Unterfangen, das den Arzt Kopf und Kragen kosten könnte... Der aufwendig inszenierte Historienfilm des dänischen Regisseurs Nicolaj Arcel glänzt durch seine prachtvolle Ausstattung und seine hochkarätige Besetzung. Ex-Bond-Bösewicht Mads Mikkelsen, Oscar Preisträgerin Alicia Vikander (The Danish Girl) und Mikkel Boe Folsgaard liefern beeindruckende schauspielerische Leistungen, wobei Folsgaard auf der Berlinale als bester Darsteller mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde. Der auf einer wahren Begebenheit basierende Film wurde zudem 2012 für den Oscar in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" nominiert! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alicia Vikander (Caroline Mathilde) Mads Mikkelsen (Johann Friedrich Struensee) Mikkel Boe Følsgaard (Christian VII) Trine Dyrholm (Juliane Marie) David Dencik (Ove Høegh-Guldberg) Thomas W. Gabrielsson (Schack Carl Rantzau) Cyron Melville (Enevold Brandt) Originaltitel: A Royal Affair Regie: Nikolaj Arcel Drehbuch: Rasmus Heisterberg, Nikolaj Arcel Kamera: Rasmus Videbæk Musik: Cyrille Aufort, Gabriel Yared Altersempfehlung: ab 12