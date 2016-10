Servus TV 23:10 bis 00:00 Krimiserie Kleine Morde unter Nachbarn - Lark Road II DK 2010 2016-10-25 02:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Aus Versehen überfahren Andreas und Katrine Sunes Hausschwein Henri. Aus Angst vor Sunes Reaktion erzählen sie ihm, dass Henri weggelaufen ist. Torben versucht alles, um Elisabeth am Lärchenweg zu halten - und bietet an, interessierte Käufer ihres Hauses zu verschrecken. Und Mathilde und Katrine haben Sune ein Date arrangiert. Ein Date, dass er mit einem Filet Mignon vom Schwein aus Andreas' Küche beeindrucken will. Schwarz-humorige dänische Erfolgsproduktion, zum ersten Mal im Free-TV! In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Anette Støvelbæk (Astrid Borg) Henrik Prip (Kim Borg) Laura Drasbæk (Katrine Holm) Christian Tafdrup (Sune Holm) Sarah-Sofie Boussnina (Mathilde Holm) Claus Riis Østergaard (Andreas Norén) Søren Spanning (Torben Dahl) Originaltitel: Lærkevej Regie: Mogens Hagedorn Drehbuch: Mette Heeno, Christian Torpe Kamera: Søren Bay Musik: Flemming Nordkrog, Jonas Struck

