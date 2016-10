Servus TV 15:00 bis 16:00 Dokumentation In 80 Gärten um die Welt Frankreich - Garten der Künste GB 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Gartenexperte Monty Don stellt diesmal die Gärten berühmter Künstler vor, und Gärten, die selbst als Kunstwerke gelten können. Dazu besucht er Gärten, die Claude Monet und Paul Cézanne inspiriert haben. Aber auch Arbeiten zeitgenössischer Designer sind nicht weniger sehenswert. Der renommierte Gartenfachmann besichtigt etwa den ersten kubistischen Garten der Welt. Die Grundidee des Kubismus, ein Objekt aus mehreren Perspektiven gleichzeitig darzustellen, revolutionierte die Welt der Kunst und Architektur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Monty Don Originaltitel: Around the World In 80 Gardens Regie: Andy Francis Drehbuch: Monty Don Kamera: Keith Schofield