Servus TV 13:00 bis 13:55 Serien McLeod's Töchter Rowdies und Rodeo AUS 2001 2016-10-30 07:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Claire will mit dem Pferd ihres Vaters an einem Rodeo teilnehmen. Während sie sich auf den Wettkampf vorbereitet, lernt Tess die Brüder Alex und Nick Ryan der Nachbarsfarm kennen, die ihr beide schöne Augen machen. Indes wird Becky in der Stadt Opfer eines fürchterlichen Verbrechens: Ihr Chef, der Barbesitzer Brian, bedrängt sie und vergeht sich an ihr. Tess findet Becky völlig aufgelöst und will sie zu einer Anzeige überreden. Doch diese will den Namen ihres Peinigers nicht preisgeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Chris Martin-Jones Drehbuch: Posie Graeme-Evans, Caroline Stanton, Charlie Strachan Kamera: Roger Dowling Musik: Chris Harriott Altersempfehlung: ab 12